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  • 08.07.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 21:48

'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

'nin Kartepe ilçesinde otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kubat idaresindeki 34 KGV 32 plakalı otomobil, Saklı Vadi mevkisinde yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki , Fulay Bayrak, Maviye Kubat ve Hesna Yılmaz itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.

ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Firuze Kaval yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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