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  • 08.07.2019 22:18
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 22:23

'de hakkındaki iddiaya cevap! Gerçek ortaya çıktı!

'de yaşayan nin, kaldıkları misafirhanelerden atıldığı iddiasının doğru olmadığı bildirildi. , "Kaldığımız lojman e dayanaksız olduğu için devlet bize kira yardımında bulundu. 'Sizi daha sağlam ve temiz bir yere taşıyalım' dediler. Allah, devletten razı olsun" dedi.

Uygur Türkleri hakkındaki iddiaya cevap!

'de kaldıkları eski lojmanlardan çıkartıldıklarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan , iddia edildiği gibi mağduriyet yaşamadıklarını söyledi.

Kaldıkları eski lojmanlar e dayanıksız olduğu için yıkım kararı bulunduğunu, bu nedenle binaları boşalttıklarını belirten aileler, mağdur olmamaları amacıyla valiliğin kendilerine kira yardımı yaptığını ve kendi istekleriyle yeni evlerine yerleştirildiklerini anlattı.

, 3 ay öncesine kadar ailesiyle eski lojmanda yaşadığını söyledi.

"DEVLETİMİZDEN VE MİLLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"
Yeni taşındığı evde ailesiyle çok mutlu olduğunu ifade eden 6 çocuk babası Abdulresul, "Kaldığımız lojman depreme dayanaksız olduğu için devlet bize kira yardımında bulundu. 'Sizi daha sağlam ve temiz bir yere taşıyalım' dediler. Allah, devletten razı olsun, kira yardımında bulunuyor. Yeni evimize taşındık. Bizi kimse sokağa atmadı. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Seyidali Semender de eski lojmanlarda 4 yıl yaşadığını, 2 ay önce de ev kiraladığını dile getirdi.

Vatandaşların kendilerine her konuda yardımcı olduğunu ifade eden Semender, "Kaldığımız binalar çürük olduğu için yeni evimize taşındık. Devlet kiralarımızı karşılayacağını söyleyerek bizi buraya getirdi. Çok memnunuz. Herkes bize yardımcı oluyor, Allah razı olsun." dedi.

Kayseri'de bazı ailelerin, kaldıkları misafirhanelerden atıldığı yönünde medyada haberlerin yer alması üzerine valilik, iddiaları yalanlayarak 96 ailenin kaldığı eski binalarla ilgili yıkım süreci başlatıldığını ve bu nedenle mağdur olmamaları için ailelere kira yardımı yapıldığını açıklamıştı.

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