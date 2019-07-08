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  • 09.07.2019 07:06
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 07:08

'da pompalı tüfekli dehşet! Kapı deliğinden bakan kadına ateş etti

’ın Bağlar ilçesinde bir kişi kapısını çaldığı evin dürbününden bakan kadına pompalı tüfek ile ateş etti. Gözünden ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, kaçan zanlı için operasyon başlatıldı.

Pompalı tüfekli dehşet! Kapı deliğinden ateş etti

Olay, 'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 677. Sokak'ta bulunan Yıldız 4 Apartmanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kaplan ailesinin kapısının zilini bir kişi çaldı. Kapı zilini duyan Halide Kaplan (65), kapı dürbününden kim olduğunu baktığı anda karşı taraftan pompalı tüfek ile ateş edildi. Kaplan, gözünden ağır yaralandı.



Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kaplan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparak kaçan şahısın yakalanması için operasyon başlattı.






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