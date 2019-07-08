Alanya'dan çaldıkları 07 HJN 47 hafif ticari araçla çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kişi, saat 12.00 sıralarında, Isparta Eğirdir'de, polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı.
Alanya'dan çaldıkları 07 HJN 47 hafif ticari araçla çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kişi, saat 12.00 sıralarında, Isparta Eğirdir'de, polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı.
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