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  • 08.07.2019 22:01
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 22:07

kaçan hırsızlar, kovalamacayla yakalandı

'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yapan 3 kişi, polisten kaçtı. Hırsızlar, kovalamaca sonucu 'nın Gelendost ilçesinde havaya ateş açılarak, durdurulup, gözaltına alındı.

Alanya'dan çaldıkları 07 HJN 47 hafif ticari araçla çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kişi, saat 12.00 sıralarında, Isparta Eğirdir'de, polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı.

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