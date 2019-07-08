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Aslan 'dan nafakayı artırmasını isteyen eski eşine cevap: Arabam yoktur

Türkiye'nin en iyi rock gitaristlerinden Aslan ile fotomodel eski eşi , üç yıl önce anlaşmalı boşandı. Özdemir, nafakanın 2 bin 500 liraya çıkartılmasını istedi.

Onun arabası yok!
Türkiye'nin en iyi rock gitaristlerinden Aslan Metin Türkcan ile fotomodel eski eşi Deniz Gönen Özdemir, üç yıl önce anlaşmalı boşandı. Özdemir, nafakanın 2 bin 500 liraya çıkartılmasını istedi. Türkcan, "Müzisyenim, SGK yoktur. Aylık ortalama 5 bin lira civarında gelirim vardır. Oturduğum ev kiradır. Arabam yoktur" dedi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için ertelendi.



Rockçı Aslan Metin Türkcan'ın, eski eşi Deniz Gönen Özdemir, nafakanın yükseltilmesini talep etti. Ünlü gitarist, "Arabam bile yok" dedi.


Ali OKTAY​

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