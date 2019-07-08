Türkiye'nin en iyi rock gitaristlerinden Aslan Metin Türkcan ile fotomodel eski eşi Deniz Gönen Özdemir, üç yıl önce anlaşmalı boşandı. Özdemir, nafakanın 2 bin 500 liraya çıkartılmasını istedi. Türkcan, "Müzisyenim, SGK yoktur. Aylık ortalama 5 bin lira civarında gelirim vardır. Oturduğum ev kiradır. Arabam yoktur" dedi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
Rockçı Aslan Metin Türkcan'ın, eski eşi Deniz Gönen Özdemir, nafakanın yükseltilmesini talep etti. Ünlü gitarist, "Arabam bile yok" dedi.
Ali OKTAY
Rockçı Aslan Metin Türkcan'ın, eski eşi Deniz Gönen Özdemir, nafakanın yükseltilmesini talep etti. Ünlü gitarist, "Arabam bile yok" dedi.
Ali OKTAY
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