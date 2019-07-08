en iyi rock gitaristlerindenile fotomodel eski eşi, üç yıl önce anlaşmalı boşandı. Özdemir, nafakanınliraya çıkartılmasını istedi. Türkcan, "Müzisyenim, SGK yoktur. Aylık ortalama 5 bin lira civarında gelirim vardır. Oturduğum ev kiradır. Arabam yoktur" dedi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için ertelendi.Rockçı Aslan Metin Türkcan'ın, eski eşi Deniz Gönen Özdemir, nafakanın yükseltilmesini talep etti. Ünlü gitarist, "Arabam bile yok" dedi.