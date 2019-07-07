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  • 07.07.2019 15:25
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 15:25

'ta 17 işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

'ın Ulaş ilçesinde ilacından zehirlendiği iddia edilenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Rahatsızlanan 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen bir işçinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

O ilde alarm! Sayı 17'ye yükseldi

Alınan bilgiye göre, Aşağıada köyünde M.K.Ç'ye ait şeker pancarı tarlasında yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan işçileri, mide bulantısı, istifra ve bayılma şikayetleriyle Ulaş İlçe Hastanesine başvurdu.

Tarım ilacından zehirlendikleri sanılan 17 kişi, kentteki hastanelere sevk edildi.

İl Afet ve Müdürlüğünün () özel kıyafet giymiş ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı tarlada ve işçilerin yaşadığı çadırlarda ölçüm yaptı.

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut da bölgeye gelerek bilgi aldı.

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