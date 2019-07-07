Öğretmenden korkunç iddia: 'Okul müdürü tarafından darbedildim'

Öğretmen, okul müdüründen dayak yediğini iddia etti. Olay Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde gerçekleşti. Özel bir kolejde fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan Abdul Muddalip Ünal (29), 28 Haziran'da karakola gitti. Görev yaptığı okulun sahibi ve aynı zamanda müdürü Özkan Dayıoğlu'nun (43) kendisini darp ettiğini söyledi. Ölüm tehdidi de aldığını belirten öğretmen, yüzünde tokat atmaya bağlı kızarıklık bulunduğuna dair darp raporunu polise verdi.
ÖLÜM TEHDİDİ!
İfadesinde ise şunları söyledi: "Okuldaki işimi bırakmak için müdürün odasına gittim. Sözleşmem olduğunu, bırakamayacağımı söyleyip, yerinden kalkıp boğazımı sıktı, yüzüme tokat attı. Sonra öğretmenlerin önünde yüzüme tekrar sert bir tokat attı. Aldığım darbeyle yere düşüp, baygınlık geçirdim. Beni öldüreceğini söylüyordu. Ben hiçbir şekilde karşılık vermedim. Şikayetçiyim..."
İFTİRA ATIYOR
Okulun sahibi ve müdürü Özkan Dayıoğlu, Ünal'ın iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti. "Kendisini dövmedim. İftira atıyor. Sözleşmesini tek taraflı feshetmek amacıyla böyle bir yola başvuruyor" dedi.
ÖLÜM TEHDİDİ!
İfadesinde ise şunları söyledi: "Okuldaki işimi bırakmak için müdürün odasına gittim. Sözleşmem olduğunu, bırakamayacağımı söyleyip, yerinden kalkıp boğazımı sıktı, yüzüme tokat attı. Sonra öğretmenlerin önünde yüzüme tekrar sert bir tokat attı. Aldığım darbeyle yere düşüp, baygınlık geçirdim. Beni öldüreceğini söylüyordu. Ben hiçbir şekilde karşılık vermedim. Şikayetçiyim..."
İFTİRA ATIYOR
Okulun sahibi ve müdürü Özkan Dayıoğlu, Ünal'ın iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti. "Kendisini dövmedim. İftira atıyor. Sözleşmesini tek taraflı feshetmek amacıyla böyle bir yola başvuruyor" dedi.
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