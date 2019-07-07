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  • 07.07.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 09:51

Kimlik ve ehliyetini değiştirmeyenler dikkat! Herkesi ilgilendiriyor...

Milyonları ilgilendiren kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri Nüfus Müdürlüklerinde devam ediyor. Ehliyet değişimleri için 2020, kimlik değişimleri için ise 2023 yılının sonuna kadar süre olmasına rağmen yetkililer vatandaşı acele etmesi yönünde uyarıyor.

Kimlik ve ehliyetini değiştirmeyenler dikkat! Herkesi ilgilendiriyor...

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece yeni kimlikler çipli hale geldi. Bugüne kadar 37 milyon vatandaş, çipli kimliklere geçti. Kimliklerini hâlâ yenilemeyenler 2023'e kadar, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süreniz var ama yine de siz geç kalmayın, şimdiden halledin.

Yapmanız gereken ise çok basit...

RANDEVU ALIN
Önceden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yapılan kimlik değişikliği işlemleri artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken, randevu almak. Bu zorunlu. Kimlik kartı başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz takdirde sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

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