Yok böyle kaza!

Turizm cenneti Bodrum'da meydana gelen kaza şaşırttı. Sinan A., belediyeye ait minibüs meydana park etti. Araç bir süre sonra geri gitmeye başladı. Limanda bağlı bulunan "Akvaryum 2 adlı" günlük tur teknesine çarptı. Bir genç kız, bir anlık refleksle uzaklaşarak yara almaktan kurtulurken minibüs rıhtımda asılı kaldı. Kazayı görenler şaştı kaldı. Kısa süreli bir panik yaşandı. Sağ arka kısmında küçük çaplı hasar oluşan tekne ise günlük turuna devam etti.
Tatilciler, kazayı şaşkınlıkla izledi.
Tatilciler, kazayı şaşkınlıkla izledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.