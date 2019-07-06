Yok böyle kaza! Bodrum’da bir anda hareket eden minibüs, tekneye çarptı. Kazayı görenler şaştı kaldı. Kısa süreli bir panik yaşandı. Sağ arka kısmında küçük çaplı hasar oluşan tekne ise günlük turuna devam etti.

Turizm cenneti Bodrum'da meydana gelen kaza şaşırttı. Sinan A., belediyeye ait minibüs meydana park etti. Araç bir süre sonra geri gitmeye başladı. Limanda bağlı bulunan "Akvaryum 2 adlı" günlük tur teknesine çarptı. Bir genç kız, bir anlık refleksle uzaklaşarak yara almaktan kurtulurken minibüs rıhtımda asılı kaldı. Kazayı görenler şaştı kaldı. Kısa süreli bir panik yaşandı. Sağ arka kısmında küçük çaplı hasar oluşan tekne ise günlük turuna devam etti.







Tatilciler, kazayı şaşkınlıkla izledi. cenneti Bodrum'da meydana gelen kaza şaşırttı. Sinan A., belediyeye ait minibüs meydana park etti. Araç bir süre sonra geri gitmeye başladı. Limanda bağlı bulunangünlük tur teknesine çarptı.. Kazayı görenler şaştı kaldı. Kısa süreli bir panik yaşandı. Sağ arka kısmında küçük çaplı hasar oluşan tekne ise günlük TÜM MANŞETLER