Yeğeninin eşini katleden amcadan skandal ifade: Amacım korkutmaktı

önceki gün,(19), eşive 2 aylık kızlarını da yanına alıp, alışverişe gitti. Eşinin amcasıtabancayı çıkarıp, Kahraman'a ateş etti. Genç adam, olay yerinde can verdi. Karısı ise sinir krizi geçirdi. Katil zanlısı gözaltına alındı.dün adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının şunları söylediği belirtildi: "Yeğenim Melisa ile Alperen'in otobüsten indiğini görünce takip etmeye başladım. Alperen ile Melisa alışveriş mağazasının önünde durdu. Amacım korkutmaktı; fakat elini beline doğru götürünce ben de silahı çantadan çıkararak, ateş ettim. Melisa'nın yanına giderek,dedim." Kahraman'ın cenazesi, Çanakkale'ye götürüldü.Yeğeninin eşini, gözünü kırpmadan öldüren Durmuş S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.