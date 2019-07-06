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Yeğeninin eşini katleden amcadan skandal ifade: Amacım korkutmaktı

Durmuş S. yeğeninin eşini, sokak ortasında katletti. Genç adam, olay yerinde can verdi. Karısı ise sinir krizi geçirdi. Mahkemede “Amacım korkutmak” dedi.

Amacım korkutmaktı
Tekirdağ'da önceki gün, Alperen Kahraman (19), eşi Melisa ve 2 aylık kızlarını da yanına alıp, alışverişe gitti. Eşinin amcası Durmuş S., tabancayı çıkarıp, Kahraman'a ateş etti. Genç adam, olay yerinde can verdi. Karısı ise sinir krizi geçirdi. Katil zanlısı gözaltına alındı. Durmuş S., dün adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının şunları söylediği belirtildi: "Yeğenim Melisa ile Alperen'in otobüsten indiğini görünce takip etmeye başladım. Alperen ile Melisa alışveriş mağazasının önünde durdu. Amacım korkutmaktı; fakat elini beline doğru götürünce ben de silahı çantadan çıkararak, ateş ettim. Melisa'nın yanına giderek, 'Hakkını helal et' dedim." Kahraman'ın cenazesi, Çanakkale'ye götürüldü.



Yeğeninin eşini, gözünü kırpmadan öldüren Durmuş S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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