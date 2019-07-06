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  • 07.07.2019 07:11
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 07:11

Son dakika: 'de alanında korkutan

Son dakika haberi... 'in Çiğli ilçesinde bir alanında çıktı. Yangın maddi hasara yol açtı. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir'de korkutan yangın

'in Çiğli ilçesinde, alanında çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Harmandalı mevkisinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiyenin yanı sıra geri dönüşüm alanında çalışan işçiler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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