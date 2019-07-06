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  • 06.07.2019 22:12
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 22:13

'da ilginç olay! Balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki...

'nın Kocaali ilçesinde balıkçıların ağına takıldı. Mayının imha edilmesi için ile çalışma başlatıldı.

Balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki...

'nın Kocaali ilçesinde balıkçıların ağına takıldı. Mayının imha edilmesi için ile çalışma başlatıldı.

Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan bir cismin takıldığını gördü. Sahile getirilen cismin incelenmesi için jandarmaya haber verildi.

Bölgede çevre emniyeti alan jandarma ekipleri, cismin fotoğrafını Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü birimlerine gönderdi.

Yapılan araştırmada, cismin deniz mayını olduğu tespit edildi. Mayının imha edilmesi için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile çalışma başlatıldı.

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