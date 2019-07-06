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  • 06.07.2019 23:36
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 23:37

Otobüs durağında a tacizde bulundu! "Gel sana 50 lira vereyim gezdireyim"

'da otobüs durağında 17 yaşındaki kıza "Gel sana 50 lira vereyim gezdireyim" diyerek tacizde bulunduğu iddia edilen A.Ö. (41) gözaltına alındı. A.Ö.'nün çeşitli illerde dolandırıcılık olaylarının yanı sıra 'nin Gebze ilçesinde 'Çocuğun ' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Otobüs durağında genç kıza tacizde bulundu

Olay, Kemerkörü Mahallesi'deki otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen ın yanına yaklaşan kişi, "Gel sana 50 lira vereyim, birlikte gezelim eğlenelim" diye sözlü tacizde bulundu. Genç kız ise "Bana neden bu parayı veriyorsun, amacın nedir?" diye sordu. Bunun üzerine tacizde bulunan kişi kaçtı.

Genç kızın şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin eşgalini tespit etti. A.Ö., şehirlerarası otobüs terminalinde yakalanarak gözaltına alındı.

A.Ö. hakkında dolandırıcılık suçundan , Mardin, , ve 'daki mahkemeler tarafından yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi. Ayrıca, 'nin Gebze ilçesinde de hakkında 'Çocuğun ' suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan A.Ö.'nün sorgusu devam ediyor.

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