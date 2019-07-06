Cep telefonuna el koyulan kadın çekip gitti Sürekli sosyal medyada vakit geçiren köylü kadın, kocası ile kavga etti. Cep telefonuna el koyunca da çekip gitti.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde oturan Başak Çamkerten (20), telefonla çok vakit geçirdiği için eşiyle tartıştı. Mehmet Çamkerten'in (34) uyarılarına aldırmadı. Telefona el koyunca da gizlice eşyasını ve düğün albümünü alıp evden çıktı. Mehmet Çamkerten, eşinin evi terk ettiğini akşam saatlerinde anladı. Jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Çamkerten ve yardımına koşan köylülerle ekipler, arama çalışması başlattı. Köy çevresinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında, Başak Çamkerten'in izine dahi rastlanılamadı. Baba Cengiz İpek, genç kadının kaçarak evlendiğini hatırlattı. "Bizi dinlemediği için 'Bir daha baba evine gelemezsin' demiştim. Bu yüzden gelmedi. Merak içindeyiz. Kızımızın can güvenliğinden endişem var. Yine de sesleniyorum, kızım neredeysen çık gel. Seni affederiz" dedi.