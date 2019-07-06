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  • 06.07.2019 22:00
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 22:00

'nın Polatlı ilçesinde 100 hayvan telef oldu! Nedeni bilinmiyor...

'nın Polatlı ilçesinde 100 hayvan telef oldu.  Mahalleli, nin Sakarya Nehri'ndeki sudan olduğunu iddia ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu halde bulundular! Nedeni bilinmiyor...

Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde hayvancılık ile uğraşan 'a ait 100 hayvan aynı anda henüz belirlenemeyen sebepten telef oldu. Telef olan 100 hayvandan 98'inin küçükbaş hayvan, bir tanesinin eşek, birinin de köpek olduğu öğrenildi.

İlhan Adanur'un hayvanlara verdiği suyu Sakarya Nehri'nden aldığı belirlenirken, İl Gıda Tarım ve , ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu.

Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, , hayvanların içtiği sulardan ve telef olan hayranlarından numune aldı. Mahalleli, nin Sakarya Nehri'ndeki sudan olduğunu iddia ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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