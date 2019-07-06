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  • 07.07.2019 06:37
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 06:37

'nın Bala ilçesinde feci : 4 kişi hayatını kaybetti

'nın Bala ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik sında 4 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Başkent'te feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, idaresindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, Kulu-Kırıkkale kara yolunun 40. kilometresi Bala ilçesi sınırlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı.

da, otomobilde bulunan Hüseyin Ay ve Fatma Çayan Yıldız (27) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Fatih Süleyman Demir, (27) ve (26) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Kamil Yıldız ve Hilal Kartal Ay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı olan sürücü Fatih Süleyman Demir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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