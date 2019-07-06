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  • 06.07.2019 21:14
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 21:20

'da aile içi dehşet! Ağabeyini öldürüp...

'nın Pozantı ilçesinde tabancayla ağabeyini öldürdüğü, kız kardeşi, eniştesi ve komşusunu yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. İncelemelerin ardından Süleyman T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için götürüldü.

İddiaya göre, Akçatekir Yaylası Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ağabeyi Süleyman T'nin evine giden Hasan Ramis T. ile aile bireyleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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