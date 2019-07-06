İddiaya göre, Akçatekir Yaylası Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ağabeyi Süleyman T'nin evine giden Hasan Ramis T. ile aile bireyleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
İddiaya göre, Akçatekir Yaylası Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ağabeyi Süleyman T'nin evine giden Hasan Ramis T. ile aile bireyleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
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