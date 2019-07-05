Kaza, 29 Haziran'da saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gebze istikametine ilerleyen 41 UZ 820 Plakalı otomobilin sürücü Fatih Turan direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil önce bariyerlere çarpıp ardından takla attı.
İhbar üzerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Akın Irmak ve diğer yaralı Fatih Turan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. D-100 karayolunda da kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Kısa süreli kapanan yol, otomobilin yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
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