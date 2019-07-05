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  • 05.07.2019 14:56
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 14:59

’da ilginç ! Minibüs, tekneye çarptı

Muğla ’da park halindeki minibüs, bir anda hareket ederek limanda günlük tura çıkmaya hazırlanan tekneye çarpıp rıhtımda asılı kaldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken ler ise gördükleri manzara karşısında bakakaldı.

Bodrum’da ilginç kaza! Minibüs, tekneye çarptı

, Belediye Meydanı'nda yaşandı. Bodrum Belediyesi personeli Sinan A., belediyeye ait 48 V 0442 plakalı minibüsü meydana park etti. Minibüs, bir süre sonra geri geri gitmeye başladı.

Arka kısmı rıhtımdan denize giden araç, limanda bağlı bulunan "Akvaryum 2 adlı" günlük tur teknesinin sağ arka kısmına çarpı. O esnada teknenin sağ arka kısmında bulunan bir genç kız, bir anlık refleksle uzaklaşarak yara almaktan kurtulurken minibüs rıhtımda asılı kaldı.

Olayda günlük tura çıkmaya hazırlanan teknedekiler panik yaşadı. Meydandan geçen yerli ve yabancı ler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Pek çok turist, minibüsü cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Minibüsün etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından minibüs vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Minibüsün, teknik bir arızadan kaynaklı geri geri gitmeye başladığı ifade edildi.



Sağ arka kısmında küçük çaplı hasar oluşan tekne ise günlük turuna devam etti.

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