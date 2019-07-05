Temmuz ayına gelinmesiyle birlikte vatandaşlar kurban fiyatları hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Kurban fiyatlarının ne kadar olduğu şu sıralar merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedellerini açıklandı. Peki, 2019 yılı kurban fiyatları ne kadar oldu? İşte büyükbaş, küçükbaş hayvan fiyatları...

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vekaleten yurtiçi kurban kesim bedeli 890 lira olarak açıklandı. Artan ithalat maliyetlerine rağmen bu yıl da geçen yıl olduğu gibi vatandaşların cebinden 1000 lira çıkması bekleniyor.

İstanbul'da bu yıl Kurban Bayramı'nda 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesilmesi beklenirken geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artacağı tahmin ediliyor ve canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlaması öngörülüyor.