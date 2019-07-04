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  • 05.07.2019 07:08
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 07:11

'te merdivenle evine girmek isteyen kişi düşerek öldü

Anahtarı evde unuttuğu için merdiven yardımıyla 1. kattaki dairesine girmek isteyen uyruklu 29 yaşındaki Muhammed M, baş üstü düşerek hayatını kaybetti.

Merdivenle evine girmek isteyen kişi düşerek öldü

Fatih'te merdiven yardımıyla evine girmek isteyen yabancı uyruklu bir kişi, düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın birinci katında oturan ve anahtarını evde unutan uyruklu 29 yaşındaki Muhammed M, merdiven yardımıyla evine girmek isterken bina boşluğuna baş üstü düşerek hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından, Muhammed M'nin cenazesi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.



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