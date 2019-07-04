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  • 04.07.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 20:11

'nda orman ı

'nın sınırları içinde kalan bölümünde çıkan orman ında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü, yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Amanos Dağları'nda orman yangını

'nın sınırları içinde kalan bölümünde çıkan orman ında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü, yangın kontrol altına alındı.

Karaçay Şelalesi'nin üst kısımında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına karadan müdahale edilemeyince bölgeye yangın söndürme helikopterleri çağrıldı.

Yangın, 5 yangın söndürme helikopteri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 15 arazöz ve 100 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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