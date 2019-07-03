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  • 03.07.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 11:53

'da inanılmaz olay! 'Uykuda ölürüm' korkusu nedeniyle 3 yıldır uyumuyor

'da yaşayan ve uzun süredir problemi yaşayan isimli vatandaş, "uykuda ölürüm" korkusu yüzünden üç yıldır uyuyamıyor. Bazen uykusunun geldiğini, ancak saniye içerisinde tekrar kaçtığını belirten Caymaz, "Bazen uykum geliyor, ama saniye içerisinde gözümü kapatıp tekrar açıyorum." dedi.

Van'ın Gevaş ilçesinde uyku apnesine yakalanan Şevket Caymaz, ölürüm korkusuyla üç yıldır uyuyamıyor.

İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde ikamet eden fayans ustası Şevket Caymaz, yıllar önce kansere yakalandı. Kanser hastalığını atlatan Caymaz, daha sonra uyku apnesi hastalığına yakalandı.

Uyku apnesi nedeniyle üç yıldır uyuyamadığını ifade eden Caymaz, "Daha önce kanserdim. Kanser hastalığını atlattıktan sonra uyku apnesine yakalandım. Uyku apnesi nedeniyle sabaha kadar uyuyamıyorum. Bazen kulaklarımdan kan akıyor, gözlerim kızarıyor. Bazen gözlerim, karnım ya da ayağım şişiyor" dedi.

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