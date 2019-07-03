Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.07.2019 15:05
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 15:29

Tatilde lık yapan uyruklu şahıslar yakalandı

'da iki iş yerinden 'tırnakçılık' yöntemiyle 3 bin 100 lira çalan biri kadın, 3 lı, polisin operasyonuyla yakalandı. İranlıların tatil için kente geldikleri belirlendi.

Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'nde meydana geldi. Hediyelik eşya satan bir mağazadan 'tırnakçılık' yöntemiyle 2 bin lira çalan vatandaşı 1'i kadın 3 kişi kaçtı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, bu kez de Kazım Özalp Caddesi'nde ayakkabı satan bir iş yerinde buna benzer bir lık olayı yaşandı. Buradan da aynı yöntemle 1100 lira çaldı.



Ekipler, şüphelilerin İranlı Z.H., S.R. ve S.A. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Tatil için geldikleri belirtilen İranlı 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTatilde hırsızlık yapan İran uyruklu şahıslar yakalandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri