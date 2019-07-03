Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.07.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 00:38

Son dakika: Aydın'da otomobil TIR'la çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'da feci kaza! Otomobil TIR'la çarpıştı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hakkı Emir'in (55) kullandığı 09 JN 910 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Burada Ramazan K. (43) idaresindeki 44 PS 539 plakalı tırla çarpışan otomobil, şarampole devrildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Aydın'da otomobil TIR'la çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri