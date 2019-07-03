Türkiye'nin 'Kadavra Hasan' diye tanıdığı Hasan Yokuşar (63), 2006'da Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönüllü kadavra başvurusu yaptı. Olumlu yanıt aldı. Bir süre sonra akciğer kanserine yakalandı.

Dün hayatını kaybedince cenazesi Niğde'den Zonguldak'a yollandı. Ancak üniversite, yeni bir kadavra için yer olmadığı gerekçesiyle cenazesini alamayacağını açıkladı. Bunun üzerine talihsiz adam, vasiyeti yerine getirilmeden son yolculuğuna uğurlandı.