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'ın vasiyeti yerine getirilmedi

Vasi'ret'

Türkiye'nin '' diye tanıdığı Hasan Yokuşar (63), 2006'da Tıp Fakültesi'ne gönüllü kadavra başvurusu yaptı. Olumlu yanıt aldı. Bir süre sonra akciğer kanserine yakalandı.

Dün hayatını kaybedince cenazesi 'den 'a yollandı. Ancak üniversite, yeni bir kadavra için yer olmadığı gerekçesiyle cenazesini alamayacağını açıkladı. Bunun üzerine talihsiz adam, vasiyeti yerine getirilmeden son yolculuğuna uğurlandı.

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