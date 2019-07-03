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Dolandırıcılar vurgunlarına ları da dahil etti

Tele vurgun

İSTANBUL'DA dolandırıcılar, vurgunlarına ları da dahil etti. Avukatların ismini kullanarak vatandaşlara toplu mesaj gönderdi. Son olarak Avukat Çiğdem Kezer'in ismini kullanan sahtekarlar, " ve " mesajı yolladıkları insanlardan sözde "Uzlaşma Parası" istedi.

Tuzağı, cep telefonuna mesaj gelen Adem A. fark etti. Polis, sahtekarların peşinde.

Emir Somer

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