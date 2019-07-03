İSTANBUL'DA dolandırıcılar, vurgunlarına avukatları da dahil etti. Avukatların ismini kullanarak vatandaşlara toplu mesaj gönderdi. Son olarak Avukat Çiğdem Kezer'in ismini kullanan sahtekarlar, "İcra ve Haciz" mesajı yolladıkları insanlardan sözde "Uzlaşma Parası" istedi.

Tuzağı, cep telefonuna mesaj gelen Adem A. fark etti. Polis, sahtekarların peşinde.

Emir Somer