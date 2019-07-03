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ve Çeşme'ye rakip: sahilleri

Yerli ve yabancı ler, sahillerine aktı. Mavi bayraklı doldu taştı. Ortaya çıkan görüntüler Ege ve Akdeniz’i aratmadı.

Number Van
Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metreyi bulan , bölge sakinleri tarafından "" olarak anıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenler, Van Gölü sahillerine aktı. En çok ilgi çeken plaj ise denize kıyısı olmadığı halde 'de ilk kez mavi bayrak verilen Mollakasım Halk Plajı'ydı. Plaj, tatilcilerle doldu taştı. Ortaya çıkan görüntüler, Ege ve Akdeniz'i aratmadı. Yerli ve yabancı tatilciler, Van Gölü'nün tatil bölgelerini aratmayan serin sularında yüzmekten ayrı bir keyif aldıklarını anlattı. Bir ziyaretçi, "Doğasıyla, sakinliği ile Van Gölü'nü başka bir yere değişmeyiz. Buralara da yatırımlar yapılırsa Ege ve Akdeniz sahillerinden bir farkı olmaz" ifadelerini kullandı.



Yerli ve yabancı turistler, Van Gölü'nün mavi sularında serinliyor. Plajlarda masa tenisi ve voleybol maçları yapılıyor.

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