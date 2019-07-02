Villada dehşet

İstanbul Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokak'ta yer alan villadan dün sabah saat 08.30 sıralarında silah sesleri yükseldi. Cantaş Çantaları'nın sahibi iş insanı Turgay Cantaş, eşi Şükran Cantaş'la tartıştıktan sonra evde bulunan pompalı tüfekle karısını vurdu. Ardından oğlu Berk'in odasına giren baba, "Beni affet oğlum" dedikten sonra tüfeği çenesine dayayıp canına kıydı. Silah sesleri üzerine odasında bulunan çiftin üniversite öğrencisi olan oğlu Berk, yatak odasında korkunç manzarayla karşılaştı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yatağın üzerinde Şükran Cantaş'ın cansız bedenini buldu. Yatağın hemen yanında ise av tüfeğine sarılı vaziyette başından vurulmuş şekilde yatan Turgay Cantaş'ın cesedine ulaşıldı. 2 çocuk babası çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Turgay Cantaş'ın psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edildi.
Berk,"Silah sesi duydum. Ardından babam odama geldi bir mermi daha aldı. 'Beni affet oğlum' dedikten sonra odadan çıktı" dedi.
Turgay Cantaş'ın psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edildi.
Berk,"Silah sesi duydum. Ardından babam odama geldi bir mermi daha aldı. 'Beni affet oğlum' dedikten sonra odadan çıktı" dedi.
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