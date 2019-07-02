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'e hırsız şoku! 1.5 milyon doları çalındı

Televizyon ekranlarından bal satmasıyla tanınan , lüks villasında soygun şoku yaşadı. Ünlü balcı “Hırsızlar 1.5 milyon dolarımı çaldı” diyerek polisi aradı.

Bal gibi soygun
Ekrem İncel, televizyon ekranlarından 5 kilo balı 100 TL'ye satmasıyla tanındı. Ünlü balcının yaklaşık 1.5 milyon doları çalındı. Olay, İstanbul Büyükçekmece'de İncel'in lüks villasında yaşandı. İncel ve ailesi, önceki gün öğle saatlerinde villadan ayrıldı. Aile, akşam saatlerinde eve döndüklerinde büyük şok yaşadı. Evin kapıları kırılmış, eşyalar ise dağıtılmıştı. Dolaptaki çelik kasa ile çekmecelerdeki ziynet eşyalarının çalındığını fark eden İncel, site yönetimini ve polisi aradı. Ekipler, villada incelemeler yaptı.



GÖZALTINA ALINMIŞTI
Hırsızların sahte plakalı beyaz otomobille gelip villayı soydukları saptandı. Yaklaşık 1.5 milyon dolarlık para ve ziynet eşyalarının çalındığını söyleyen , "Site yönetimi her ay bizden yüksek miktarda aidat alıyor. Ama hırsızlığı site yönetimi görmüyor" açıklamasını yaptı. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Dolandırıcılıktan 6 suç kaydı bulunan ünlü balcı Ekrem İncel'in daha önce defalarca gözaltına alındığı ortaya çıktı.



1.5 MİLYON DOLARLIK HIRSIZLIK
Villası soyulan Ekrem İncel, daha önce dolandırıcılıkla suçlanmıştı.

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