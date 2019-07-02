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  • 02.07.2019 23:02
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 23:02

4 gün sonra müzik öğretmeninden acı haber geldi

'da 4 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan müzik öğretmeni 'nın cesedi bulundu. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlardan Çilingir çevredekilerce kurtarılıp kaldırılmış, kaybolan Balcı için ekiplerce çalışma başlatılmıştı.

4 gün sonra acı haber geldi!

Espiye ilçesi Gülburnu açıklarında denizde bir erkek cesedi gören balıkçıların ihbarıyla bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, cesedi bota alarak Tirebolu ilçesindeki limana getirdi.

Cesedin 4 gün önce Tirebolu ilçesi Beygirkumu Plajı'nda serinlemek için girdiği denizde kaybolan müzik öğretmeni 'ya ait olabileceği ihtimali üzerine Balcı'nın yakınları limana çağrıldı.

Gelen kişilerce yapılan teşhis sonucu Balcı'ya ait olduğu anlaşılan ceset, otopsi için Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaybolduğu plajdan yaklaşık 15 kilometre uzakta cesedi bulunan Balcı, 4 gün önce arkadaşı Kenan Samet Çilingir ile serinlemek için denize girmişti.

Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlardan Çilingir çevredekilerce kurtarılıp kaldırılmış, kaybolan Balcı için ekiplerce çalışma başlatılmıştı.

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