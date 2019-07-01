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  • 01.07.2019 17:43
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 17:43

Son dakika haberi: 'de ı! Alevler ilerliyor, evler boşaltıldı

Son dakika haberine göre 'in Silifke ilçesinde çıkan ına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hem havadan hem karadan yangına müdahale edilirken, bölgedeki evler boşaltıldı, yollar da trafiğe kapatıldı.

Silifke'de orman yangını! Alevler sıçradı, evler boşaltıldı

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Değirmendere mevkisindeki lık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıktı.

Ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, anında yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı.

ALEVLER İLERLİYOR, EVLER BOŞALTILDI
Sabahın erken saatlerinden beri yangına müdahale eden ekipler, rüzgardan dolayı zaman zaman zor anlar yaşıyor. 4 helikopter, 20 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale eden ekipler, rüzgar nedeniyle yangını henüz kontrol altına alamadı.



Yetkililer yangın bölgesindeki evleri boşaltırken, bölgeden geçen yollar da trafiğe kapatıldı.

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