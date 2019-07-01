Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 2019 yılının ikinci Güneş tutulmasına saatler kaldı. En son 6 Ocak'ta Doğu Asya'da gerçekleşen Güneş tutulmasının ardından ikinci Güneş Tutulması, Kuzey Amerika'da görülecek. Peki, Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 2019 Kehribar Güneş Tutulması ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
2 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek Güneş Tutulması, Türkiye'de görülmeyecek. İşte Türkiye'den izlenebilecek güneş tutulmaları;
|Tutulma Tarihi
|Türkiye'de Görülme Türü
|30 Nisan 2060
|Türkiye'den TAM görülecek.
|3 Eylül 2081
|Türkiye'den TAM görülecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TAKVİMİ
Dünyada meydana gelecek tüm güneş tutulmaları;
|Tutulma Tarihi
|Nereden Görülecek
|Görülme türü
|2 Temmuz 2019
|Kuzey Amerika
|Tam
|26 Aralık 2019
|Kuzey Asya
|Halkalı
|21 Haziran 2020
|Kuzey Asya
|Halkalı
|14 Aralık 2020
|Kuzey Amerika
|Tam
|30 Nisan 2060
|Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya
|Tam
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