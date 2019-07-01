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  • 01.07.2019 16:25
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 16:25

Türkiye'den izlenebilecek mi? 2019 Kehribar ve nedir?

2019 için geri sayım başladı. Tutulma esnasında kehribar renginin ortaya çıkacak olması nedeniyle 'Kehribar Güneş Tutulması' olarak adlandırılan bu Güneş Tutulması'nın Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Peki, Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 2019 olacak?

Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 2019 yılının ikinci Güneş tutulmasına saatler kaldı. En son 6 Ocak'ta Doğu Asya'da gerçekleşen Güneş tutulmasının ardından ikinci Güneş Tutulması, Kuzey Amerika'da görülecek. Peki, Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 2019 Kehribar Güneş Tutulması ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

2 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek Güneş Tutulması, Türkiye'de görülmeyecek. İşte Türkiye'den izlenebilecek güneş tutulmaları;

Tutulma Tarihi Türkiye'de Görülme Türü
30 Nisan 2060 Türkiye'den TAM görülecek.
3 Eylül 2081 Türkiye'den TAM görülecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TAKVİMİ

Dünyada meydana gelecek tüm güneş tutulmaları;

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek Görülme türü
2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam
26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı
21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı
14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam
30 Nisan 2060 Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya Tam

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