Birçok kişinin merakla beklediği güneş tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güneş tutulması, Dünya'nın çevresinde dolanmakta olan Ay'ın Güneş diskinin önüne geçmesi ve gölgesinin Dünya yüzeyinin üzerinden geçmesi sonucu oluşmaktadır. Peki, güneş tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? İşte o sorunun yanıtı...

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE NE ZAMAN?

2 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek Güneş Tutulması, Türkiye'de görülmeyecek. Tutulma, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Peru'dan izlenebilecek. Dünya saatiyle 19.24'de (TSI:16.24) gerçekleşecek bu muhteşem doğa olayı, NASA'ya göre yaklaşık 4 dakika 33 saniye sürecek.