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  • 01.07.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 21:01

ne zaman, saat kaçta? ?

için artık geri sayım başladı. Kehribar Güneş Tutulması olarak da anılan güneş tutulması, dünyanın çeşitli yerlerinde izlenebilecek. Şimdi güneş tutulmasını büyük bir merakla bekleyenler sorusuna yanıt arıyor. Peki, ?

Güneş tutulması ne zaman?

Birçok kişinin merakla beklediği güneş tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güneş tutulması, Dünya'nın çevresinde dolanmakta olan Ay'ın Güneş diskinin önüne geçmesi ve gölgesinin Dünya yüzeyinin üzerinden geçmesi sonucu oluşmaktadır. Peki, güneş tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? İşte o sorunun yanıtı...

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE NE ZAMAN?

2 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek Güneş Tutulması, Türkiye'de görülmeyecek. Tutulma, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Peru'dan izlenebilecek. Dünya saatiyle 19.24'de (TSI:16.24) gerçekleşecek bu muhteşem doğa olayı, NASA'ya göre yaklaşık 4 dakika 33 saniye sürecek.

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