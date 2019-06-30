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  • 30.06.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 17:39

Yargıtay'dan milyonlarca aboneyi ilgilendiren emsal karar! Bunu yapmayı sakın unutmayın

Ev ya da iş yerinden taşınırken aboneliklerini sonlandırmayı unutan bir kişi yıllar sonra gelen fatura ile neye uğradığını şaşırdı. Soluğu mahkemede alan kişinin davasında son kararı Yargıtay verdi.

Milyonları ilgilendiren emsal karar! Bunu yapmayı sakın unutmayın

Evinden ya da iş yerinden taşınanlar, hayatın koşturmacası içinde çoğu zaman elektrik, doğalgaz, su gibi aboneliklerini kapatmayı unutuyor. Ev ya da iş yeri başkasının kullanımına geçtiğinde bu kişiler de bu abonelikleri üstlerine almayıp, faturaları ödemezse yıllar sonra büyük bir borç yükü ve icra ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Taşınmadan önce abonelikleri mutlaka bitirin.

ÖNCE HAKLI ÇIKTI
Bunun bir örneğini esnaf Ömer A. yaşadı. 2005'te boşalttığı iş yerindeki elektrik aboneliğini kapatmayı ihmal eden Ömer A.'nın kapısını 8 yıl sonra çalan dağıtıcı şirket, biriken faturaların ödenmesini istedi. Ömer A., borcun kendisine ait olmadığını söylese de dağıtım şirketi, icra takibi başlattı. İcra takibinin iptali için dava açan Ömer A.'yı mahkeme haklı buldu.

İTİRAZLA DEĞİŞTİ
Ancak dağıtım şirketi, 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak esnafın itirazının iptalini ve yüzde 20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istedi. Mahkeme, 2017'de verdiği hükümle, davalının kullanmadığı elektrik ücretini ödemesini hayatın olağan akışına ters buldu. Dağıtım şirketi kararı temyiz edince, devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

'SORUMLU OLUR'
Davalının 2004'te elektrik abonesi olduğu işyerinin el değiştirdiğine dikkat çeken Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Ömer A.'nın aboneliği kapatmadığını hatırlattı. Geçen ay açıklanan kararda, aboneliği iptal ettirmediği sürece fiili kullanıcı ile birlikte davalı abonenin borçtan müteselsilen sorumlu olduğu vurgulandı.

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