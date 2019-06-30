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  • 30.06.2019 22:22
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 22:23

'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar sürprizi: 'İnanılmaz bir yağış var'

'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3937 rakımlı Kaçkar Dağı'na Haziran ayınının son günü kar yağdı. Kaçkarlar'a tırmanırken yoğun kar yağışı nedeniyle geri dönen gruptaki , “Kaçkarlar'a tırmanmaya çalıştık ama inanılmaz bir kar yağışı var. 'ndan geriye dönüş kararı aldık. Sağlıklı bir şekilde evlerimize dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kar sürprizi! İnanılmaz bir yağış var

Çamlıhemşin ilçesindeki 'na Haziran ayının son günü yağan kar herkesi şaşırttı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Kaçkar Dağları'nın zirvesine tırmanmak üzere sabah saat 06.00 sularında yola çıkan 40 dağcı ise, 'nda kar yağışına yakalandığı için geri dönmek zorunda kaldı.

Kaçkarlar'a tırmanırken yoğun kar yağışı nedeniyle geri dönen gruptaki , "Kaçkarlar'a tırmanmaya çalıştık ama inanılmaz bir kar yağışı var. Avusor Yaylası'ndan geriye dönüş kararı aldık. Sağlıklı bir şekilde evlerimize dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

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