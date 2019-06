Maslak TEM otoyolunda 21 gün önce trafikte makas atma nedeniyle meydana gelen kaza da 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda anne Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Musap (8) ile Yusuf Eray'ın can verdiği açıklandı. Önceki gün Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Eray ailesi telefonla arandı. "Kızınız uyandı" denildi. Yoğun bakıma giren Nurullah Eray, "Gülnur ben geldim yavrum" dedi. Ancak kızın, "Dayı ben Hiranur'um" cevabı, şok etkisi yarattı. Yaşadığı sandığı kızının öldüğünü anlayan Eray yıkıldı. Kazada eşini ve oğlunu kaybeden Hiranur'un babası İlhan Özçelik ise buruk bir sevinç yaşadı. Her iki babanın dramı yürek dağladı.İlhan Özçelik, "İlk gördüğümüzde yüzü sarılıydı. Bu benim kızımdır dedim ve sarıldım, ağladım. Hissettim ama söyleyemedim. O an beni gören arkadaşlar bana "hayır bu senin kızın değil" dediler. Diğer kızımızın, cenazesini "yıkadık ve sardık" diyerek göstermediler. Bugün (dün) kızımın yanına girdim.diye seslendim. onuşamıyordu. Sadece bana başını çevirebildi ve gözünden yaş geldi" diye konuştu. Dayı Nurullah Eray ise "Gülnur diye başında beklediğim yavrumuzuOlayın farkına vardığımızda bir kez daha yıkıldık" diye ağladı.Nurullah Eray, "Komadaki yavrumuzun kızım değil de yeğenim olduğunu teşhis edince ne yapacağımı şaşırdım" diye hüzünlendi.Musap Özçelik öldü - Yaralı kurtulan Hümeyra Özçelik - Öldü sanılan 9 yaşındaki Hiranur