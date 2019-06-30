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  • 30.06.2019 11:56
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 12:10

Kaçakçılık operasyonunda 430 kilo altın ele geçirildi

polisi, gümrük kapılarında kaçakçılık yapan şahıslara yönelik 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda kaçak yollarla yurda sokulan 430 kilo altın ele geçirdi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava ve deniz limanları ile hudut kapılarını kullanarak kaçakçılık yapan 49 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

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