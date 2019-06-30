Denize sıfır çardaklarda ücretsiz konaklayan vatandaşlar, tatilin tadını çıkartıyor. Hemen yanında yer alan 5 yıldızlı otellerde ise büyük paralar harcanıyor. Antalya'da 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede yer alan Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır oba ve çardaklar bu yıl da kuruldu. Onlarca kişi, her yıl olduğu gibi sahil bandına kendilerinin yaptığı derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçiriyor.
Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar gündüz saatlerinde ayrılıp akşam yeniden dönüyor. 500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edilen sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarının aküsünden karşılıyor. Fatih Çan, en büyük sıkıntılarının su ve tuvalet olduğunu söyledi.
Emine Küçükkurt ise"Burada huzur var. Çocuklarım sanal dünyadan uzak, doğayla bütünleşiyor. Otellerden güzel burası. Çocuklarım doğayla, yıldızla burada tanışıyor. Betondan uzaktalar" diye konuştu.
Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar gündüz saatlerinde ayrılıp akşam yeniden dönüyor. 500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edilen sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarının aküsünden karşılıyor. Fatih Çan, en büyük sıkıntılarının su ve tuvalet olduğunu söyledi.
Emine Küçükkurt ise"Burada huzur var. Çocuklarım sanal dünyadan uzak, doğayla bütünleşiyor. Otellerden güzel burası. Çocuklarım doğayla, yıldızla burada tanışıyor. Betondan uzaktalar" diye konuştu.
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