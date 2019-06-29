Nisa Karaçoroğlu, üniversite eğitimi için Gaziantep'ten KKTC'ye gitti. Balkondan düşünce hastaneye yetiştirildi. Kalçasının kırıldığı tespit edildi. Ancak genç kızın tedavisi için KKTC'deki tedavi imkanları yeterli değildi. Genç kız, "Ne olur bana yardım edin. Evime dönmek istiyorum" dedi.







Nisa'nın yardımına Sağlık Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve AK Parti Gaziantep İl Yöneticileri yetişti. Şahin'in girişimleri sonucu ambulans uçak KKTC'ye gönderildi. Gaziantep'e getirilen Nisa, tedavi altına alındı.







Fatma Şahin