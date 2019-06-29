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, 'den la Gaziantep'e getirildi

’de okuyan Nisa, kalça kemiğini kırdı. Sosyal medyadan yardım istediğini yazdı. Belediye Başkanı uçak yolladı. memleketi Gaziantep’te tedavi altına alındı...

Nisa Karaçoroğlu, üniversite eğitimi için Gaziantep'ten 'ye gitti. Balkondan düşünce hastaneye yetiştirildi. Kalçasının kırıldığı tespit edildi. Ancak ın tedavisi için KKTC'deki tedavi imkanları yeterli değildi. Genç kız, "Ne olur bana yardım edin. Evime dönmek istiyorum" dedi.



Nisa'nın yardımına , Belediye Başkanı Şahin ve AK Parti Gaziantep İl Yöneticileri yetişti. Şahin'in girişimleri sonucu KKTC'ye gönderildi. Gaziantep'e getirilen Nisa, tedavi altına alındı.



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