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  • 29.06.2019 17:23
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 17:28

Cani baba dehşeti yaşattı! 3,5 yaşındaki kızını döverek hastanelik etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde () bir turizm şirketinde şoför olarak çalışan Ertan A. (38), uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle 3,5 yaşındaki kızı S.A.’yı döverek hastanelik etti. Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ertan A. 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cani baba dehşeti yaşattı! 3,5 yaşındaki kızını...

Olay, önceki gün gece yarısı sıralarında Gazimağusa ilçesine bağlı Akdoğan Köyünde meydana geldi. Ertan A., gece yarısı sıralarında uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle kızı S.A.'yı tokatlamaya ve boğazını sıkmaya başladı. S.A.'nın sağ gözü, boynu ve yanağı morardı.

Altınok'un eşi, polise giderek şikayetçi oldu. S.A. hastaneye kaldırılırken, polis, Ertan A.'yı 'ciddi darp' suçundan gözaltına aldı.



Mahkemeye çıkarılan Ertan A, "İstemeden oldu, çok çok özür dilerim" dedi.

Yargıç Umut İnan ise babaya tepki göstererek, "İzahatınız kabul edilebilir değil. Bir baba, çocuğuna istemeden nasıl böyle bir şey yapar?" diye konuştu. Yargıç İnan, Ertan A.'nın 45 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, küçük kız ise tedavisinin ardından Dairesi'ne teslim edildi.

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