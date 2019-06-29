ANTALYA'DA Gülcihan Otuş, dün bir parka gitti. Bankta oturmaya başladı. İki kişi, kucağındaki çantayı kapıp, kaçtı. Otuş ve çevredekiler, kapkaççıları kovalamaya başladı. Genç kadın düşüp ayağını burktu. Gözyaşlarına boğulan Otuş, "Hızla kalkıp, çantamı alıp, kaçmaya başladılar. Ne olduğunu anlayamadım. Onları kovalarken, ayağım takıldı ve düştüm" dedi.