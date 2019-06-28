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  • 28.06.2019 20:02
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 20:02

ile arasında eğitim alanında iş birliği

'nın güneybatısındaki Prizren'de Yunus Emre Enstitüsü () tarafından ve Kosova arasında eğitim alanında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve iş birliğinin arttırılmasını amacıyla "Dostluk ve Kardeşlik Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Türkiye ile Kosova arasında eğitim alanında iş birliği

Etkinliğe, 'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Müdürü , Priştine Müdürü Mehmet Ülker, Türkiye Maarif Vakfı Direktörü Mesut Özbaysar, Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUDEF) temsilcisi İbrahim Toprak, Prizren Türkçe Eğitim Sorumlusu Ferdi Kovaç ve iki ülkeden çok sayıda eğitimci katıldı.

Priştine YEE Müdürü Ülker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Türkiye ve Kosova'daki okullar arasında ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Okullar arasında dostluk bağının kısa sürede kurulacağına inandığını belirten Ülker, "Özellikle Kosova'da Türkçe eğitim veren ve Türkçe kurslarımızı sürdürdüğümüz okullarla etkinlik kapsamında Kosova'ya gelen Bağcılar İlçe Eğitim Müdürlüğü ve RUDEF yetkilileri arasında iş birliğini geliştirecek bir etkinlik düzenliyoruz." diye konuştu.

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz da "500 yıl boyunca kardeşçe, dostça yaşamış iki toplumun çocuklarının da kaynaşması adına 'Neler yapabiliriz, nasıl etkinlikler düzenleyebiliriz?' sorusuyla, amacıyla Kosova'ya geldik. Kosova'daki öğrencilerin Türkiye'yi tanıması açısından bu etkinliğin büyük bir köprü olacağını düşünüyorum." dedi.

Etkinlik, yarın eğitim alanında yapılacak ikili görüşmelerle sona erecek.

Etkinlik kapsamında iki ülke arasında kardeş okul anlaşmaları imzalanacak.



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