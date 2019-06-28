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şampiyonu 'e İstanbullu bir işadamından burs desteği

İstanbullu bir işadamı, şampiyonu 'in başarısından çok duygulandı. İkizlerini bütün okul masraflarını karşılayacağını açıkladı. Karadağ ailesiyle de irtibat sağladı. "Yeter ki Adil ve Yunus okusun. Bütün masraflar benden" açıklamasını yaptı.

Ders babası
Adının gizli tutulmasını isteyen işadamı, Takvim'i aradı. Sarıkamış'ta yaşayan ikizlerin iyi eğitim alması için elinden geleni yapacağını anlattı.
Karadağ ailesiyle de irtibat sağladı. "Yeter ki ve Yunus okusun. Bütün masraflar benden" açıklamasını yaptı. Gönülleri kazandı.


Adil ve Yunus, matematik öğretmeni olmayan bir köy okulunda okudu. Cep telefonları ve bilgisayarları yoktu. Şampiyonlar, "Sosyal medyadan uzak durun" tavsiyesinde bulundu.

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