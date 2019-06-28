Adının gizli tutulmasını isteyen işadamı, Takvim'i aradı. Kars Sarıkamış'ta yaşayan ikizlerin iyi eğitim alması için elinden geleni yapacağını anlattı.Karadağ ailesiyle de irtibat sağladı. "Yeter ki Adil ve Yunus okusun. Bütün masraflar benden" açıklamasını yaptı. Gönülleri kazandı.

Adil ve Yunus, matematik öğretmeni olmayan bir köy okulunda okudu. Cep telefonları ve bilgisayarları yoktu. Şampiyonlar, "Sosyal medyadan uzak durun" tavsiyesinde bulundu.