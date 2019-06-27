Ünlü jokey ile arkadaşlarına 61 yıl 3 ay hapis cezası

Ünlü jokey, eski sevgilisi olan yengesine, iki arkadaşının yardımıyla tecavüz etti. Sanıkları ceza yağdı. Olay 2016'da İstanbul'da yaşandı. Jokey Uğur Polat'ın İzmir'de yaşayan ağabeyi Nadir P.'nin eşi N.P. İstanbul'a geldi. Kadın, eski sevgilisi olan Polat'ın evine gitti. Genç adamın arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G. kar maskeleri takarak genç kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Alkollü olan Polat, genç kadına tecavüz etti. Mahkeme heyeti Uğur Polat'ı, "cinsel saldırı" suçundan 15 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık duruşmada tutuklandı. Diğer iki kişi ise "Nitelikli cinsel saldırıya yardım etmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçuna yardımdan" 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uğur Polat (28) ile Erhan G. (26) ve jokey Sercan Ç.'ye (27) tecavüz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından aldıkları hapis cezasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımışlardı. 3 jokeyin tutuklanmasına karar veren 20. Ceza Dairesi, sanıklara toplam 61 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıkların Yargıtay'a itiraz hakları bulunuyor.
YATAĞA BAĞLADILAR
Uğur Polat, arkadaşı Sercan Ç.'nin solda yardımıyla eski sevgilisi olan yengesine tecavüz etti.
YATAĞA BAĞLADILAR
Uğur Polat, arkadaşı Sercan Ç.'nin solda yardımıyla eski sevgilisi olan yengesine tecavüz etti.
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