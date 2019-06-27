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  • 27.06.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 16:55

Oğlu öldürülen kaymakam gözyaşlarına boğuldu

'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada yaşamını yitiren 'nın Gemlik İlçesi Kaymakamı 'ın oğlu Safa (15) için ’un İlkadım ilçesindeki dede evinin önünde helallik alındı. Bu sırada baba Kemal İnan ve abisi gözyaşlarını tutamadı.

Denizli Vali Yardımcılığı görevinden şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan iddiaya göre, kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., 25 Haziran günü saat 19.30 sıralarında Amfi Park'ta buluştu.

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