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  • 27.06.2019 15:09
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 15:09

'da şişelerce sahte içki ele geçirildi

'nın tatil cenneti ilçesi olan Marmaris'te düzenlenen operasyonda, emniyet güçleri 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli A.K. gözaltına alındı.

Muğla'da sahte içki operasyonu

'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir depoda sahte içki bulunduğunu tespit etti.

Depoya düzenlenen operasyonda 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A.K. gözaltına alındı.

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