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  • 27.06.2019 22:34
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 22:38

'de film gibi olay! ziyle yer değiştirip...

’de, cezaevindeki açık görüş sırasında ziyle yer değiştirip firar eden zanlı saklandığı evde yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Film gibi olay! İkiziyle yer değiştirip...

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'ndeki E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hasan A. firar etti.

Mahkumun, açık görüş nedeniyle ziyaretine gelen zi Hüseyin A. ile yer değiştirdiğini belirleyen cezaevi yönetimi, çalışma başlattı.

İlçedeki Güneş Mahallesi'nde ikamet eden bir akrabasının evinde saklandığı tespit edilen firari mahkum, kendisini yakalamaya gelen ceza infaz koruma memurlarını karşısında görünce evden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda kovalamaca sonucu yakalanan Hasan A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Mahkumun kardeşi de gözaltına alındı.

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