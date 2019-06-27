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  • 27.06.2019 22:55
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 22:55

'de iş yerine : 4 yaralı

'in Torbalı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen da biri ağır 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de iş yerine silahlı saldırı: Yaralılar var

Ayrancılar Mahallesi'nde bir iş yerine, bölgeye araçla gelen iki kişi tarafından, henüz belirlenemeyen nedenle düzenlendi.

Saldırıda iş yerinde bulunan M.T, A.D.T, M.T. ve K.G. yaralandı. Yaralılardan A.D.T. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.D.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.


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