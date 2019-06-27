Foto hayat | Doğuştan gelen engellerini aştılar!

İzmirli Şeyda Melis Türkkahraman, serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. Fiziksel engelliydi. Ama o zorlukları yendi.
Klavyeyi burnuyla fareyi ise sol ayağıyla kullanıp üniversiteye girdi. Yazılım Mühendisliği'ni birincilikle bitirdi.
Şeyda, kep giydi. Sözleriyle ders verdi: Hastalığımı kabul edip engellerin üstesinden geldim.
20 YILDA TAM 33 AMELİYAT
Eskişehirli Derya Soyiç, omurilik rahatsızlığıyla hayata merhaba dedi. 20 yılda 33 ameliyat geçirdi.
Sağ ayak ve sol bacağını kaybetti. Ancak o da Şeyda gibi hiç vazgeçmedi. Protezlerini takıp tango ve valste rüzgar gibi esti.
Derya, dansla özgürleştiğini söyledi: Küçükken 'İnsanlar üzerinde kelebek etkisi yaratacağım' demiştim. Başardım.
Klavyeyi burnuyla fareyi ise sol ayağıyla kullanıp üniversiteye girdi. Yazılım Mühendisliği'ni birincilikle bitirdi.
Şeyda, kep giydi. Sözleriyle ders verdi: Hastalığımı kabul edip engellerin üstesinden geldim.
20 YILDA TAM 33 AMELİYAT
Eskişehirli Derya Soyiç, omurilik rahatsızlığıyla hayata merhaba dedi. 20 yılda 33 ameliyat geçirdi.
Sağ ayak ve sol bacağını kaybetti. Ancak o da Şeyda gibi hiç vazgeçmedi. Protezlerini takıp tango ve valste rüzgar gibi esti.
Derya, dansla özgürleştiğini söyledi: Küçükken 'İnsanlar üzerinde kelebek etkisi yaratacağım' demiştim. Başardım.
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